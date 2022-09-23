Выгнали? В СМИ отреагировали на уход российского защитника из "Барыса"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 22:28
©ХК "Барыс"

Казахстанский клуб "Барыс" отказался от услуг российского защитника Владислава Семина, а "Чемпионат" поместил хоккеиста в специальный список, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" расстался с российским хоккеистом, заменив его на легионера из Канады.

"В "Барысе": 2 игры, 0 очков, "-1" показатель полезности. Статус: контракт расторгнут, перешел в "Рубин" (ВХЛ), - информирует СМИ и дополняет, - В "Барысе" отказались от тезки Валенцова - защитника Семина".

Силовой игрок обороны не смог закрепиться в клубе из Казахстана, в результате чего с Владиславом расторгли контракт. Интересно, что Семин мог оказаться в ХК "Сочи", заинтересованность у южан была.

Однако в итоге договориться не удалось, а защитник оказался в Высшей лиге, где теперь выступает за "Рубин".

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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