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Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ

Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Капитан "Барыса" Даррен Диц расстроил болельщиков своей игрой в стартовых матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а некоторые фанаты припомнили защитнику его большой контракт с казахстанским клубом. Об старте лидера столичной команды - в материале корреспондента Vesti.kz.

28-летний Диц начинает пятый сезон в КХЛ, каждый турнир отыгрывая, как один из самых выносливых игроков чемпионата. В двух стартовых матчах защитник провел 25 минут и 12 секунд (в среднем), пробившись в топ-3 самых играющих хоккеистов. Лидируют Лоуренс Пилут из "Трактора" (27 минут и две секунды) и Оскар Фантенберг из СКА (26 минут и 36 секунд).

Нагрузка сказывается на концентрации Дица, которую лидер "Барыса" может потерять в решающие моменты встречи, а затем лезет спасать ситуацию. Такое случалось с ним не раз. Некоторые его рискованные действия страховали партнеры, но даже квалифицированные "домоседы" не могут прикрыть все промахи лидера. Просел и показатель полезности Дица: если он обычно на грани нуля, то в прошлом регулярном чемпионате был "-16".

А если учесть, что обновленный "Барыс" играет в семь защитников с тремя заметными лидерами, то нагрузка будет накапливаться. Близкими к 25 минутам расположились два новобранца: Эрик Мартинссон отыграл 23 минуты и 39 секунд, а Олле Альсинг - 21 минуту и 19 секунд. На четвертом - Егор Шалапов с 18 минутами и пятью секундами. Вернувшемуся в команду Роману Савченко отводят "всего" 12 минут и 15 секунд.

В аутсайдерах - пара казахстанцев. Самат Данияр на пару минут опережает Валерия Орехова (десять минут и 26 секунд против восьми минут и 23 секунд). Ожидаем, что к ротации присоединиться еще один перспективный защитник - Адиль Бекетаев. Спасителем может стать еще один новобранец: клуб подписал канадского хоккеиста Джо Морроу

Результативностью "резервисты" не впечатляют, но у них задача иная. Диц обязан брать на себя инициативу, а у оставшихся игроков обороны вспомогательная роль. Капитан будет ошибаться и привозить голы, ведь он самый бросающий хоккеист Лиги, и должен быть агрессивным в атаке. А "Барыс" не может позволить себе ошибиться в трансферной политике, ведь он ограничен в финансовых возможностях. Сейчас ситуация провальная, ведь побед нет. А во всем виноват - только Даррен Диц. Он действует не безошибочно.

"Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса"

Напомним, столичный клуб стартовал в сезоне КХЛ с двух домашних поражений, проиграв сначала "Салавату Юлаеву" (1:5), а затем - "Металлургу" (1:2). Фанаты виноватым сделали Даррена Дица.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен

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