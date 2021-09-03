"Барыс" перед стартом в КХЛ подписал защитника с опытом игры в НХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщил о заключении контракта с Джо Морроу. Одностороннее соглашение с канадским защитником рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).

Морроу имеет богатый опыт выступления в североамериканских лигах, включая НХЛ, где играл за "Бостон", "Монреаль" и "Виннипег". Также Джо знаком с Континентальной хоккейной лигой. В сезоне 2019-2020 годов защищал цвета минского "Динамо".

В прошлом сезоне 28-летний игрок обороны выступал в чемпионате Финляндии за "Эссят". За 29 матчей заработал 11 (4+7) баллов за результативность.

В "Барысе" новичок будет выступать под номером 70.

Ожидается, что Джо прибудет в расположение столичного клуба в начале следующей недели.

Напомним, что сегодня, 3 сентября, "Барыс" домашним матчем против "Салавата Юлаева" стартует в новом сезоне КХЛ. Начало - в 19:30. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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