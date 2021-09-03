Прямая трансляция первого матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 3 сентября, ХК "Барыс" проведет первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса в Нур-Султане примут уфимский "Салават Юлаев". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Ее также можно посмотреть на сайте телеканала.

Напомним, что на эту игру будут допущены болельщики.

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Салават Юлаев" >>>>

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