"Барыс" допустит болельщиков на матчи КХЛ в Нур-Султане. Названы условия

Межведомственная комиссия при Правительстве РК разрешила проведение домашних матчей "Барыса" в КХЛ с присутствием зрителей, сообщается на сайте клуба.

Арена в Нур-Султане будет заполняться на 30 процентов, также будет применяться приложение ASHYQ.

"Просим обратить внимание, что на матчи будут допущены только лица, имеющие "зеленый" статус. В это число входят лица, прошедшие вакцинацию, имеющие отрицательный ПЦР-тест на актуальную дату (не позднее 72 часов до начала встречи), а также переболевшие Covid-19 в течение последних трех месяцев", - говорится в заявлении клуба.

Болельщиков попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, так как это единственный возможный формат для проведения игр с присутствием зрителей.

Старт продажи билетов на матчи "Барыса" намечен на 11 утра 1 сентября.

Напомним, первый домашний матч состоится 3 сентября против "Салавата Юлаева".

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