"Барыс" стартовал с крупного поражения в новом сезоне КХЛ

"Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" в первом матче нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу уфимского клуба.

У победителей хет-трик оформил Николай Кулемин (8-я минута, 37-я, 57-я), а также отличились Джефф Плэтт (39-я) и Сергей Шмелев (47-я). В составе проигравших одну шайбу отыграл Якоб Лилья (45-я).

Юрий Михайлис выставил на игру новичка команды Никиту Бояркина. Вратарь сборной Казахстана временами выручал астанчан, однако и он оказался бессилен в некоторых моментах, в которых защитники ему не помогли.

Как итог, столичный клуб начинает с поражения новый сезон в "регулярке".

Следующий матч "Барыс" проведет на своем льду с магнитогорским "Металлургом" 5 сентября, после чего также дома примет "Амур" (8 сентября) и "Спартак" (11 сентября).

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