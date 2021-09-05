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"Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ

"Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Металлург М 1:2

Голы: Лилья, 41 (1:0) ; Карпов, 45 (1:1) ; Чибисов, 58 (1:2)

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Турнирная таблица

"Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. На этот раз подопечные Юрия Михайлиса уступили магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:2.

У "Барыса" счет на 42-й минуте открыл Якоб Лилья, который забросил вторую шайбу в чемпионате. У "Магнитки" на 46-й минуте в большинстве отличился Максим Карпов. А победу гостям за полторы минуты до конца принес Андрей Чибисов.

В итоге "Барыс" снова не смог набрать очки, а у "Металлурга" стало шесть баллов. Следующий матч казахстанская команда проведет также дома - 8 сентября примет хабаровский "Амур". Начало в 19:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, "Барыс" в первом матче нового сезона КХЛ уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1:5.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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