"Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. На этот раз подопечные Юрия Михайлиса уступили магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:2.

У "Барыса" счет на 42-й минуте открыл Якоб Лилья, который забросил вторую шайбу в чемпионате. У "Магнитки" на 46-й минуте в большинстве отличился Максим Карпов. А победу гостям за полторы минуты до конца принес Андрей Чибисов.

В итоге "Барыс" снова не смог набрать очки, а у "Металлурга" стало шесть баллов. Следующий матч казахстанская команда проведет также дома - 8 сентября примет хабаровский "Амур". Начало в 19:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, "Барыс" в первом матче нового сезона КХЛ уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1:5.

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