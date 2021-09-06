"Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса"

Игрой капитана "Барыса" Даррена Дица очень недовольны болельщики столичного клуба. Особенно после второго поражения в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса дома уступили магнитогорскому "Металлургу" (1:2), а до этого также на своем льду проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:5).
Ниже приводим комментарии любителей хоккея, разочарованных игрой Дица:
"За что 100 лямов Дицу??? Пусть Старченко кэпом будет. Большинство 0, защита 0, Шаянов рисует на планшетке, Михайлис просто стоит в сторонке, лучше Никитина позовите ГТ пока не поздно"
"Диц домой"
"Убрать Дица"
"Увольнять физрука. Большинство полный 0. Дица на скамейку"
"Диц меня откровенно достал, с прошлого года в каждой игре ошибки. Ну хоть тогда товарищи были надежные и спасали ситуацию, теперь некому спасать и вот так привозим себе шайбу на последних минутах"
"Диц наелся уже"
"За деньги, которые платят Дицу, можно двух или трех классных игроков купить из Канады"
"Вечно Диц косячит. С его ошибки была забита вторая шайба. Гнать его надо с команды. Зажрался он, еще капитан называется"
"Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов".
Напомним, следующую игру "Барыс" проведет на своем льду против хабаровского "Амура" 8 сентября.
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