"Все заряжены и находятся в хорошем настроении". Форвард "Барыса" - о дуэли с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Нападающий "Барыса" Роман Старченко перед стартом противостояния в Кубке Гагарина с "Металлургом" назвал сильные стороны соперника и прокомментировал возможность сыграть с сыном в одной команде, как Сергей Мозякин, передает корреспондент Vesti.kz.

- Мы в хорошем настроении. Все готовы, и все заряжены, - резюмировал Старченко.

- Играли с "Металлургом" в прошлом плей-офф и в этом сезоне встречались. Что можно сказать по этому сопернику?

- Хорошая, быстрая и динамичная команда. Хорошо прессингует. Хорошо шайбу держит. Нужно быть готовым ко всему и выполнять тренерские установки.

- Мозякин играет с сыном. Готовы ли вы выйти со своим сыном за "Барыс"?

- Думаю, что нет. Моему старшему сыну только восемь лет. Еще десять лет играть... Думаю, что не смогу.

Ранее мнением о противостоянии с "Металлургом" рассказал главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис. Он нашел преимущество своей команды в дуэли, а также прокомментировал возвращение к тренировкам голкипера Йони Ортио и безголевую серию снайпера команды Якоба Лильи.

Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли "Барыса" с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Казахстанский клуб в последний игровой день регулярного чемпионата проиграл омскому "Авангарду", но финишировал на шестом месте в конференции.

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