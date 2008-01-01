"Все мы люди". Защитник - о драке в "Барысе", задаче в большинстве и борьбе за место в Кубке Гагарина

21-летний казахстанский защитник Валерий Орехов играет в "Барысе" на уровне лидеров команды, а Юрий Михайлис привлекает его к розыгрышу численного в большинства. В интервью корреспонденту Vesti.kz молодой хоккеист рассказал о своем отличии от Даррена Дица и высказался о драке на тренировке между Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.



Столичная команда выиграла четыре матча подряд и приблизилась к зоне плей-офф, а Орехов отдал первую голевую передачу в сезоне. Выигрышная серия, по словам защитника, положительно сказалась на команде, а он не только хочет приносить пользу "Барысу", но и отличиться сам.



- Все начали работать. Все понимают, что можно выигрывать, - считает Орехов. - Чего-то не хватало... Но сейчас все заряжены. Это дает свои плоды. Мы выполняем тренерскую установку. Перед каждой игрой мы разбираем соперника. Друг с другом разговариваем и знаем, кто от кого чего хочет. Мы выходим и играем.



- Сезон начался неплохо, были матчи, но после матча со "Спартаком" в Москве поехал в чемпионат Казахстана. Как пережить такой момент, ведь сейчас игрового времени по 20 минут? Ту ситуацию можно назвать, наверное, кризисной?

- Сначала расстроился, конечно. Не в плане того, что меня отправили в "Номад", а из-за того, что потерял игровое время. Какие-то игры я не играл, сидел в запасе, просто тренировался без игровой практики. Потом мне сказали выехать в "Номад". Я вышел и набирал свою игровую форму. Играл в свое удовольствие. Играл по 20 с лишним минут. Набирал очки. Всех ребят там знаю, и практически такая же игровая система. Мы по ней играем. Я работал и готовился. Ждал своего шанса.





- Вышло так, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Сезон длинный, и некоторые игроки выбыли из строя. Выпала дополнительная нагрузка - кажется, давно не было опыта игры в большинстве.

- В большинстве я выходил только в предсезонке. У нас были ребята, которые играли в большинстве, а сейчас появился такой шанс. Череда травм... Доверили тренеры, и надо оправдать их надежды. Показываю свою игру. Но надо становиться лучше с каждой игрой. Набирать форму и уверенность.



- А как бы определили свою роль в большинстве. Когда выходит Диц, то он обязательно бросил. Может сильно бросить и Сведберг. Наверное, роль иная - поддержать шайбу и передать ее дальше. А как ее для себя определяете?

- Я оцениваю ситуацию. Если нет смысла бросать, то я отдам передачу и мы будем ее разыгрывать дальше, чем я просто возьму и брошу в игрока или вратарь заберет шайбу. Я стараюсь больше оценивать ситуацию. Если у Старченко или Михайлиса лучшие позиции, то я им ее передам, чем сам брошу. Но если у меня будет момент и я один выкачусь, то конечно брошу. А если выходит игрок, то я переведу шайбу.



- С наименьшим риском. Есть опасность обреза.

- Не то, чтобы обрезаться. Просто расцениваю все немного по-другому. Я вытягиваю на себя игрока и перевожу на фланг.



- Матч с "Торпедо", которое идет выше, на седьмом месте, важен, но как кратко можно дать определение этой встрече? Ее желательно выиграть, ведь это прямой конкурент.

- Мы каждую игру выходим на победу. Как оценить? Конечно, игра важная, ведь мы никогда не хотим проигрывать. Выходим и сражаемся. Да, какие-то матчи мы проигрывали, но сейчас идет череда побед. Мы надеемся ее продолжить - будем и дальше выходить и биться. За себя и за команду. За травмированных игроков и болельщиков. Конечно, мы не хотим вылетать из зоны плей-офф.



- Можно свести борьбу за два последних места в плей-офф к трем командам. "Амур" снова проиграл и еще немного отдалился. А принципиальностей матчей в тройке "Барыса", "Торпедо" и "Сибири" сейчас повыше, чем игры с "Ак Барсом" или "Авангардом". Или не забиваете голову этим?

- Думаю, у нас каждый игрок не забивает этим голову. Какая разница? Это наш дивизион, и мы должны выходить с "Ак Барсом" или "Авангардом", и играть на победу, а не только на "Торпедо" настраиваться. Мы должны выигрывать каждую игру. Мы можем обыграть "Торпедо" и проиграть "Ак Барсу"... И потерять очки, которые нам нужны. А "Торпедо" обыграет "Ак Барс", и они нас обойдут.



- Тот самый эпизод с дракой на тренировке. Наверное, это был какой-то выплеск эмоций? Команде удалось разгрузиться. Как прошел день после той тренировки? Какая атмосфера была в раздевалке?

- Меня не было в той ситуации, ведь я играл за "Номад". Я точно не знаю. Свидетелем не был. Но думаю, что это обычная ситуация на тренировке. Конечно, никто не хотел наносить травму. Это просто выплеск эмоций. Но нам это помогло.



- Как драка в матче. Есть сходства.

- Да. Все мы люди.



- Есть определенный позитив после серии побед. "Барыс" проигрывал матчи, но сейчас поймал волну. Наверное, и в раздевалку приходите с другим настроением.

- Конечно, у всех позитивный настрой. Все горят желанием побеждать дальше. Почувствовали вкус победы. У нас хороший тренерский штаб. Друг с другом разговариваем. Смотрим видео, разбираем матчи. Сплотились и, я думаю, будем идти дальше.



- Есть первая передача в сезоне. Гол когда будет?

- В скором времени. Как только, так сразу.



- Время есть, доверие есть. Наверное, и моменты есть. Хочется забить?

- Конечно, хочется. Без этого никак. Главное, что команда побеждает. Я стараюсь делать все для победы. Мое старание даст плоды. В "Номаде" я уже забивал. Надеюсь, что в скором времени забью и в "Барысе".



- Не первый сезон в КХЛ. Приходил, как молодой игрок, а сейчас играешь в основе. В чем удалось прибавить за этот период?

- В первую очередь это "физика". Потом мышление. Тут другая скорость, другие игроки. Могут обыграть и нарисовать. В этом плане ты растешь. Даже от тренировок. Думать нужно быстрее, ведь за какие-то доли секунды нужно принять решение и выбрать позицию. Соперники весят под сто килограммов, которые еще бегут, толкаются и обыгрывают. Тебе нужно бороться с ними и выбирать правильную позицию.







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Напомним, следующий матч столичный клуб проведет 11 декабря - на своем льду примет нижегородское "Торпедо". Перед очной встречей с прямым конкурентом по Восточной конференции подопечные Михайлиса занимают девятую строчку с 33 очками. "Торпедо" идет седьмым с 36 баллами.