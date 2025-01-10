Сегодня, 10 января, "Барыс" объявил о продлении контракта с голкипером сборной Казахстана Никитой Бояркиным до 31 мая 2028 года, передают Vesti.kz.

По информации Шайбы.kz, зарплата 26-летнего воспитанника Караганды по новому соглашению составит 207-232 миллионов тенге (40-45 миллионов рублей) за сезон. По текущему контракту он зарабатывает 62 миллиона тенге (12 миллионов рублей). Таким образом, его зарплата увеличится примерно в 3,5 раза.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Бояркин провел 30 матчей, отразив 93,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2.13. На данный момент он входит в топ-5 вратарей текущего сезона КХЛ по проценту отраженных бросков.

Напомним, что Бояркин - один из немногих игроков "Барыса", кто не заслуживает критики в свой адрес в этом сезоне. На данный момент казахстанский клуб занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 46 матчах.

Следующую игру в "регулярке" "Барыс" проведет на выезде с казанским "Ак Барсом" 11 января.