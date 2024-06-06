Вратарь сборной Казахстана покинул "Барыс" и перешел в титулованный клуб Европы

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 08:20
©ХК "Барыс"

Вратарь астанинского "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Андрей Шутов решил продолжить карьеру в Европе, сообщают Vesti.kz.

По информации "Головой об лед", 26-летний воспитанник Усть-Каменогорска перешел в братиславский "Слован", выступающий в словацкой Экстралиге.

"Слован" является девятикратным чемпионом Словакии по хоккею. В последний раз клуб из Братиславы выигрывал национальное первенство в сезоне-2021/22.

Шутов находился системе "Барыса" с 2021 года. В прошедшем сезоне голкипер сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 39 матчей, оформив четыре шатаута, коэффициент надежности составил 2.74, процент отраженных бросков - 91.5.

Также Шутов сыграл за сборную Казахстана на четырех чемпионатах мира в элитном дивизионе.

Метки:
Сборная РК по хоккею Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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