Впереди чемпионат мира. Агент Скабелки сделал заявление о его будущем после провала с "Барысом"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 10:29
©ХК "Барыс"

Шуми Бабаев, агент главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки, поделился мнением о будущем своего клиента после провального сезона в КХЛ, сообщают Vesti.kz. В этом сезоне "Барыс" не смог выйти в плей-офф, заняв последнее место в таблице Восточной конференции. Ранее клуб еще никогда не занимал такое низкое место.

"Оценивать работу Андрея Скабелки я не могу, считаю это неправильным. Во-первых, это должно делать руководство клуба, а во-вторых, нужно знать, какие задачи перед ним ставились. Понятно, что одной из задач был выход в плей-офф, и это осуществить не удалось, но проанализировать причины неудачи могут только в клубе. Теперь казахстанцам надо сконцентрироваться на чемпионате мира, где обязательно нужно остаться в элитном дивизионе, для того чтобы дать молодым ребятам в дальнейшем иметь возможность получения опыта игры на высоком уровне. У Скабелки, напомню, еще контракт на год. Но оставят его или уберут, кто будет тренировать "Барыс" в следующем сезоне - это решать исключительно руководству клуба. Понятно, что сейчас в адрес Андрея полетит много критических стрел, к этому надо быть готовым", - отметил Бабаев в разговоре с Betonmobile.ru.

Также Бабаев высказался о перспективах "Барыса":

"Пока молодым ребятам по понятным причинам не хватает стабильности. Если посмотреть на концовку чемпионата, то ошибки совершали одни и те же хоккеисты. Причем одинаковые ошибки. Но это не значит, что их надо убирать из состава, это значит, что им нужно дать шанс, чтобы расти. Потому что все это в Казахстане уже проходили - если в "Барысе" много легионеров, кричат, что нужны местные, но если делают ставку на местных, то сразу начинают спрашивать результат. Поэтому нужно четко придерживаться выработанной стратегии, следовать ей. И тогда результат будет". 

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ

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