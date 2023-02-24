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Сотни миллионов для Дица. Как менялись финансы "Барыса" и зарплаты игроков

Сотни миллионов для Дица. Как менялись финансы "Барыса" и зарплаты игроков
©ХК "Барыс"

ХК "Барыс" остается одним из самых богатых спортивных клубов в стране, что часто вызывает бурное обсуждение в обществе. Корреспондент Vesti.kz проанализировал, как за последние годы менялся бюджет столичной команды и кто их местных хоккеистов лидировал в списке самых высокооплачиваемых в КХЛ.

Если взять промежуток в последние пять лет, то изменения зарплат и всего финансового состояния "Барыса" были предсказуемыми. Ведь надо учитывать, что за этот период страна, и клуб в частности, пережили пандемию, введение жесткого потолка зарплат внутри КХЛ и постепенное перенаправление госфинансирования с профессионального спорта на массовый. 

В 2018 и 2019 годах бюджет "Барыса" варьировался в пределах 600 миллионов рублей (3,5 миллиарда тенге. - Прим. по текущему курсу). До ухода в "Автомобилист" самым высокооплачиваемым игроком клуба был Найджел Доус с окладом 150 миллионов рублей (888 784 434 тенге).

В 2020 году в связи с пандемией финансирование главного хоккейного клуба страны было сокращено на 15 процентов. При этом лидером "Барыса" по зарплате стал Даррен Диц, тогда ему платили 75 миллионов рублей (444 392 217 тенге) и он входил в десятку самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. 

В 2021 году "Барыс" располагал бюджетом в 480 миллионов рублей (2 844 110 189 тенге), но, что самое интересное, вырос оклад Дица, тогда защитник зарабатывал 100 миллионов рублей (592 522 956 тенге) и возглавил топ по зарплатам во всей КХЛ! При этом в списке 150 самых высокооплачиваемых игроков лиги от "Барыса" оказалось всего два представителя - помимо Дица, там был Якоб Лилья с 35 миллионами рублей (207 383 034 тенге).

В 2022 году финансирование "Барыса" сократилось до 374 миллионов рублей (2 216 035 855 тенге), то есть произошло очередное падение более чем на 100 миллионов. По сравнению с периодом Дица изменились и оклады лидеров. Так, в "Барысе" теперь максимальная зарплата - 50 миллионов рублей (296 261 478 тенге), такие деньги получают Никита Михайлис и Линден Вей, чуть меньше условия у Алекса Гранта - 45 миллионов (266 635 330 тенге). К слову, тот же Диц в ЦСКА "упал" по зарплате до 70 миллионов рублей (414 766 069 тенге). 

По мнению хоккейных экспертов, зарплатная ведомость в "Барысе" достаточно адекватная, учитывая возможности клуба, и те же лидеры команды оправдывают свои деньги. Но в то же время ежегодное падение бюджета "Барыса" напрямую коррелирует с результатами в КХЛ, ведь столичный клуб не выходил в 1/4 финала с сезона-2018/19.

Тенденция по снижению финансирования в целом затрагивает все клубы КХЛ. Потолок зарплат в КХЛ  ограничил размах для больших команд, а средняя зарплата хоккеистов в лиге снизилась в два раза.

Интересно, что ровно десять лет назад КХЛ жила совсем в других условиях. Например, тогда лидером рейтинга зарплат был Илья Ковальчук с контрактом в 340 миллионов рублей! То есть, грубо говоря, в те годы весь нынешний "Барыс" мог содержать один игрок.

Фото: ХК "Барыс"

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Метки:
КХЛ Барыс в КХЛ Диц Даррен Хоккей Казахстанский хоккей Михайлис Никита

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