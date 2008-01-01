Возвращение Блэкера. "Барыс" назвал состав на последний гостевой матч в 2020 году

ХК "Барыс" назвал состав на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 23 декабря, в Балашихе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в этом матче возвращается на лед защитник Джесси Блэкер, восстановившийся после перелома челюсти, полученного на тренировке.

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);

Даррен Диц - Алекс Линтуниеми, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Никита Михайлис;

Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Линус Виделль - Кертис Волк - Якоб Лилья;

Джесси Блэкер - Алексей Маклюков, Кирилл Панюков - Антон Сагадеев - Роман Старченко;

Тамирлан Гайтамиров, Алихан Асетов - Дмитрий Шевченко - Егор Петухов, Максим Мусоров.

"Авангард", набрав 51 очко, идет вторым в Восточной конференции КХЛ, а "Барыс" 39 очками располагаются на восьмой позиции. При этом у казахстанского клуба на две игры меньше.

Отметим, что это последний гостевой матч в 2020 году. По возвращении "Барыс" проведет в декабре еще три домашних встречи.

Прямая трансляция матча "Барыса" против второй команды "Востока"