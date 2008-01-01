Возвращается в топ-8. Как "Барыс" может ворваться в Кубок Гагарина

Пятая победа подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может вернуть казахстанскому "Барысу" место в Кубке Гагарина. О распределении очков между конкурентами за выход в плей-офф турнира - в материале корреспондента Vesti.kz.



К очередному матчу регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб подходит на девятом месте с 33 очками. Нижегородское "Торпедо", следующий соперник "Барыса", набрал 36 очков и идет седьмым. Российская команда несколько лет не может выиграть в Казахстане. Ее нынешняя форма оставляет желать лучшего.



20 очков из 33 "Барыс" набрал на своей площадке: восемь игр астанчане выиграли, а еще в четырех набрали хотя бы очко. Лишь четыре матча проиграли в основное время. "Торпедо" лишь в последних встречах удалось выправить ситуацию в гостевых встречах, когда выиграло у кризисных соперников - "Куньлуня", "Витязя" и "Автомобилиста".







Нижегородцы выиграли за 60 минут в гостях только у все того же "Витязя", а на выезде выиграли семь встреч (шесть - за пределами основного времени). Итог - 14 очков. Девять матчей проиграны. "Барыс" вполне способен нанести десятое поражение соперникам, ведь "Торпедо" не превосходит казахстанскую команду в классе.



В другом матче сыграет "Сибирь", которая идет в таблице восьмой с 34 очками. Новосибирцы, как и конкуренты, лучше играют на своем льду (23 очка), а сегодня сыграют в Челябинске. "Трактор" в последнее время не так хорош, поскольку успел проиграть "Йокериту", СКА и московскому "Динамо", но конкурентов по "Востоку" не отпустил - обыграны "Автомобилист" с "Ак Барсом".



В случае победы "Барыса" над "Торпедо" и поражения "Сибири" в основное время, казахстанская команда выйдет на восьмое место. Если новосибирцы не проиграют за 60 минут, а казахстанцы - выиграют, то "Барыс" останется девятым, но догонит соперника по очкам (у россиян больше побед в основное время).







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Добавим, что встречу "Барыса" с "Торпедо" в Казахстане покажут в прямом эфире. Очередные очки может набрать лучший бомбардир столичного клуба Линус Виделль, а участие в матче капитана Даррена Дица остается под вопросом.



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