Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл астанинский "Барыс" со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

"Салават Юлаев" захватил преимущество в первом периоде

Хозяева активно начали встречу и уже на первой минуте открыли счёт благодаря Вадиму Шипачёву. На пятой минуте преимущество уфимцев увеличил Девин Броссо.

В середине периода Ансар Шайхмедденов отыграл одну шайбу за "Барыс", однако до перерыва Данил Алалыкин вновь увеличил отрыв "Салавата Юлаева". Первый период завершился со счётом 3:1 в пользу уфимской команды.

Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

"Барыс" попытался отыграться в концовке

В третьем периоде Владислав Ефремов довёл преимущество хозяев до трёх шайб. Однако астанчане не сдались: сначала Джастин Бейли сократил отставание, а затем Мэйсон Морелли приблизил "Барыс" к сопернику, сделав счёт 3:4.

В концовке гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но отыграться не успели. На последних секундах Артём Горшков поразил пустые ворота и установил окончательный результат — 5:3.

"Салават Юлаев" обошёл "Барыс" в таблице

После этой победы "Салават Юлаев" набрал 30 очков и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ. "Барыс" с 29 баллами опустился на седьмую строчку.

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