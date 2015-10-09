Сегодня, 18 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Уфе и начнётся в 19:00 по времени Астаны.

Искусственный интеллект отдаёт победу хозяевам льда со счётом 4:3 в основное время.

Почему именно такой расклад?

Фактор домашнего льда и серия личных встреч. "Салават Юлаев" выиграл у "Барыса" шесть последних домашних матчей в рамках КХЛ подряд (а с учётом предсезонки - семь). На "Уфа-Арене" уфимцы традиционно играют первым номером и часто забрасывают четыре и более шайб в ворота астанчан.

Атакующий стиль и слабая игра в обороне обеих команд. В этом сезоне соперники делают ставку на атаку: в их первом очном матче 9 сентября 2026 года в Астане зрители увидели 14 голов ("Барыс" победил 8:6). Уфимцы в прошлой игре устроили перестрелку с "Адмиралом" (6:5), а "Барыс" обыграл лидера Востока "Металлург" со счётом 5:4 благодаря хет-трику лучшего снайпера лиги Джастина Бэйли.

Потери и текущая форма. "Барыс" подходит к матчу на серии из двух побед и опережает уфимцев в таблице Восточной конференции на одно очко (29 против 28), но на выезде команда Михаила Кравца проиграла три предыдущие встречи подряд. У "Салавата Юлаева" в списке травмированных числятся сразу несколько защитников основы (Григорий Панин, Александр Алексеев, Никита Щербаков), что повышает шансы гостей на три заброшенные шайбы. Однако мощь атаки хозяев во главе с Шелдоном Ремпалом (11+13) и поддержка трибун должны склонить чашу весов в пользу Уфы.

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