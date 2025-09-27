Астанинский "Барыс" подарил болельщикам настоящий голевой триллер, обыграв новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4, сообщают Vesti.kz.

Хозяева начали неудачно - уже к шестой минуте уступали 0:2 после голов Романа Калиниченко и Скотта Уилсона. Но команда Михаила Кравца сумела переломить ход встречи. Первым отличился Симон Симонов, а в начале второго периода Дмитрий Бреус восстановил равновесие.

Однако гости быстро ответили - шайбы Никиты Сошникова и Владислава Кары снова сделали счет в пользу "Сибири" (2:4). Но "Барыс" не сдался: Джейк Масси и снова Симонов вернули интригу (4:4).

В третьем периоде Иэн Маккошен впервые вывел астанчан вперед, а окончательную точку за 16 секунд до сирены поставил Мэйсон Морелли, поразив пустые ворота соперника.

Следующий матч "Барыс" проведет дома 29 сентября против "Адмирала".