Видеообзор матча "Барыса" с "Металлургом" в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 22:46
©ХК "Барыс"

"Барыс" уступил "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. При этом, "Барыс" первым открыл счет на 12-й минуте. Шайба на счету Аркадия Шестакова.

Астанчане оставили первый период за собой. Во втором периоде Макар Хабаров (26-я минута) восстановил равновесие.

В третьем периоде магнитогорцы забросили еще две шайбы. Шайбы на счету Егора Коробкина (44-я минута) и Алексея Маклюкова (55). На 59-й минуте Кирилл Савицкий сократил отставание астанчан.

Следующий матч "Барыс" проведет 2 ноября в Екатеринбурге против местного "Автомобилиста".

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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