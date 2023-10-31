"Барыс" уступил "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. При этом, "Барыс" первым открыл счет на 12-й минуте. Шайба на счету Аркадия Шестакова.
Астанчане оставили первый период за собой. Во втором периоде Макар Хабаров (26-я минута) восстановил равновесие.
В третьем периоде магнитогорцы забросили еще две шайбы. Шайбы на счету Егора Коробкина (44-я минута) и Алексея Маклюкова (55). На 59-й минуте Кирилл Савицкий сократил отставание астанчан.
Следующий матч "Барыс" проведет 2 ноября в Екатеринбурге против местного "Автомобилиста".