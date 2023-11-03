Видео сенсационной победы "Барыса" в матче КХЛ

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Сегодня 07:20
©ХК "Барыс"

"Барыс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретился с "Автомобилистом". Матч прошел в Екатеринбурге и завершился победой гостей, передают Vesti.kz.

В основное время казахстанский клуб дважды вел в счете, но хозяевам льда в обоих случаях удалось отыграться.

У "Барыса" шайбы на счету Михаила Рахманова (десятая минута) и Максима Мусорова (36-я). У "Автомобилиста" голами отметились Андрей Обидин (14-я) и Анатолий Голышев (43-я).

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а серию буллитов лучше исполнили астанчане - 2:0.

Этим выигрышем казахстанский клуб прервал серию поражений из четырех матчей против магнитогорского "Металлурга" (2:3), нижегородского "Торпедо" (1:2), минского "Динамо" (1:2 ОТ) и екатеринбургского "Автомобилиста" (2:5).

Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева проведет на выезде 4 ноября с казанским "Ак Барсом".

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист

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