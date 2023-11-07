"Барыс" проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клубу из Казани.

После безголевого первого периода "Ак Барс" дважды отличился во втором. Шайбы на счету Ильи Сафонова (33-я минута) и Дмитрия Кагарлицкого (37). Окончательный счет был установлен в концовке третьего периода, когда на 60-й минуте отличился Евгений Свечников.

Отметим, что 4 ноября команды встречались в Казани: "Барыс" вел 3:0, но в итоге уступил - 3:5. Таким образом, казахстанский клуб потерпел пятое поражение в последних шести играх.

Следующий матч "Барыс" проведет 10 ноября на своем льду против "Куньлуня".