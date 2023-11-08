В России разочаровались в "Барысе"

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Сегодня 10:03
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"Барыс" потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз астанчане на своем льду уступили казанскому "Ак Барсу" (0:3), сообщают Vesti.kz.

При этом российский журналист Алексей Шевченко ждал от подопечных Галыма Мамбеталиева более конкурентной игры.

"Барыс" - "Ак Барс" - 0:3
Прогноз - 3:4

Почему не угадал?

Был уверен, что хозяева побьются, а не будут просто кататься по площадке с редкими вспышками", - написал он в своем телеграм-канале.

После этой неудачи казахстанский клуб с 23 очками после 29 матчей продолжает находиться на предпоследнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.

Следующую игру "Барыс" проведет дома с пекинским "Куньлунем" 10 ноября.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс

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