Российский журналист Алексей Шевченко не угадал с прогнозом на матч Континентальной хоккейной лиги между астанинским "Барысом" и нижегородским "Торпедо". На этот раз он ставил на победу казахстанского клуба, сообщают Vesti.kz.

"Барыс" - "Торпедо" - 1:2

Прогноз - 4:3 Почему не угадал? Казахи, ну выгнали вы Скабелку. Скажите, что изменилось-то? Ни-че-го", - пишет он в своем телеграм-канале.

Для "Барыса" это третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Астанчане продолжают находиться на предпоследнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 21 балл после 25 матчей.

Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева проведет на выезде с магнитогорским "Металлургом" 31 октября.