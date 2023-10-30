В России обратились к казахам после поражения "Барыса" в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 13:46 Комментарии 1
©hcbarys.kz

Российский журналист Алексей Шевченко не угадал с прогнозом на матч Континентальной хоккейной лиги между астанинским "Барысом" и нижегородским "Торпедо". На этот раз он ставил на победу казахстанского клуба, сообщают Vesti.kz

"Барыс" - "Торпедо" - 1:2
Прогноз - 4:3

Почему не угадал?

Казахи, ну выгнали вы Скабелку. Скажите, что изменилось-то? Ни-че-го", - пишет он в своем телеграм-канале.

Для "Барыса" это третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Астанчане продолжают находиться на предпоследнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 21 балл после 25 матчей.

Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева проведет на выезде с магнитогорским "Металлургом" 31 октября.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
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