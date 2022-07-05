Защитник сборной Казахстана Даррен Диц остается без контракта в КХЛ, а "Чемпионат" выявляет причины, которые "мешают" экс-лидеру "Барыса" получить новое соглашение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бывший капитан столичного клуба в прошлом сезоне вместе с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, но вместе с Никитой Нестеровым и Сергеем Плотниковым не получил нового контракта.

"Отдельный блок вопроса свободных агентов касается сразу трех игроков из чемпионского состава ЦСКА. По каждой из перечисленных фамилий в прессе проходила информация о достижении соглашения о продолжении контракта с армейским клубом. Более того, еще в середине мая Игорь Есмантович публично заявлял о том, что контракт с тем же Плотниковым уже точно будет продлен на два года.

Но с тех пор прошло полтора месяца, а официального объявления о заключении новых соглашений так и не последовало. По всей видимости, в последнее время руководство столичного клуба занималось больше решением иных вопросов, нежели улаживанием юридических формальностей с продлениями контрактов", - пишет издание.

Ранее стало известно, что 28-летний хоккеист приедет в Казахстан.

Даррен Диц вернется в Казахстан. Подробности

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