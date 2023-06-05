Спортивный директор ХК "Металлург" Сергей Гомоляко рассказал о переходе нападающего сборной Казахстана и экс-хоккеиста "Барыса" Никиты Михайлиса, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт российского клуба.

- Отличный игрок с хорошими данными, готовый выйти на новый уровень. Выиграли борьбу за него у нескольких хороших топ-клубов.

- Переплатили?

- Мы так не считаем.

При этом мы неоднократно говорили о том, что у некоторых игроков еще остались предрассудки, что если город небольшой, то в нем почему-то должно быть хуже с какими-то бытовыми вещами. Это абсолютно не соответствует действительности, в Магнитогорске все в полном порядке, но бороться с этими стереотипами нам приходится постоянно, в том числе за счет небольшой доплаты в районе пяти процентов от суммы контракта.

Та же история с иностранцами. Даже в это межсезонье несколько игроков предпочли переехать в крупные города на контракт ниже, чем предлагали мы, - сказал Гомоляко.

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Михайлис – воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе "Барыса", начав свой путь в профессиональном хоккее в команде "Барыс Астана-2" (2011/12), Никита выступал за "Снежных Барсов" (МХЛ, 2012-2015), "Номад" (чемпионат Казахстана, 2015-2019) и усть-каменогорское "Торпедо" (ВХЛ, 2016/17). С 2014 года форвард на регулярной основе привлекался в "Барыс", постепенно став игроком основного состава.

В сезоне-2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. Уже в следующем году нападающий стал капитаном команды. Помимо этого, Никита входил в состав сборной Казахстана по хоккею, пройдя путь от команды U18 до основной сборной.

В предыдущем сезоне на счету Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона, при показателе полезности "+3". Также нападающий был капитаном "Барыса". Всего в КХЛ у форварда 411 матчей и 221 (99+122) очко, при показателе полезности "+6", среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18.9 сменах за игру.