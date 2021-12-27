"В жизни не видел таких". Даррен Диц рассказал о дебютной шайбе и своей адаптации в ЦСКА

Новичок ЦСКА Даррен Диц поделился эмоциями от дебютной шайбы за "красно-синих" и адаптации в новой команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Даррен Диц забросил первую шайбу за ЦСКА

- Хорошая, сложная игра против сильного соперника. Мы к такому готовились. Мы показали свою игру, были терпеливы и в итоге победили. Ребята молодцы, - приводит его слова пресс-служба московского клуба.

- Какие остались эмоции от первого гола за ЦСКА?

- Хорошие ощущения, первый гол (улыбается). Главное - помогал команде. Почувствовал поддержку болельщиков - это здорово! Они меня тепло приняли, и мне это очень приятно.

- Как прошла адаптация в новой команде?

- Мне было немного сложно, но ничего страшного. Я приехал сюда во время перерыва, почти без тренировок. Ребята тепло меня приняли, помогли и продолжают делать так, чтобы я чувствовал себя комфортно в новом коллективе и показывал свою лучшую игру. Я только что переехал в квартиру. Это большой город, я еще не привык к пробкам: в жизни не видел таких. Но буду быстро привыкать.

Напомним, "Барыс" объявил о продаже Дица, самого дорогого хоккеиста КХЛ, 17 декабря. Он выступал за казахстанский клуб с 2017 года. За это время защитник провел 269 матчей в КХЛ, в которых набрал 174 (67+107) очка.