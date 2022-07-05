"Барыс" напомнил эпизод из карьеры своего новичка Михаила Григорьева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Григорьев, выступавший уже в составе "Барыса", поучаствовал в драке с Игорем Макаровым из СКА. Бой произошел 17 февраля 2013 года в матче "Барыс" - СКА (5:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

"Все новое - это хорошо забытое старое", - гласит подпись под видео.

Напомним, Григорьев в сезоне 2012-13 годов выступал в составе "Барыса".

За свою карьеру в КХЛ Григорьев выступал в "Авангарде", "Спартаке", "Динамо" и других командах. 31-летний Григорьев выигрывал с "Салаватом Юлаевым" Кубок Гагарина.

Одностороннее соглашение с ним рассчитано на один сезон - до 30 апреля 2023 года.

В минувшем сезоне хоккеист выступал в магнитогорском "Металлурге", с которым дошел до финала Кубка Гагарина. В 24 матчах (включая пять в плей-офф) он отметился двумя результативными передачами.

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