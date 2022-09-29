В "Барысе" разобрали победу над "Спартаком" и курьезную шайбу

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 07:33
©ХК "Спартак"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка рассказал о переломном моменте в матче со "Спартаком" в регулярном чемпионате КХЛ и высказался о курьезной шайбе в начале игры, передает корреспондент Vesti.kz. Специалист признался, что соперник лучше начал встречу.

Казахстанцы в Москве отыгрались с 0:1, а Скабелка разобрал ход победного матча в КХЛ.

"Можно разделить эту игру на две части - первые два периода и отдельно третий. Не попали мы сразу в игру - "Спартак" был хорош по скорости и в силовом давлении. Мы добавили во втором периоде, но рисунок игры оставался прежним: "Спартак" доминировал и был быстрее. Счет 1:0 оставлял нам шансы на успех, даже несмотря на курьезный гол; вратарь отнесся к ситуации правильно, действовал после этого уверенно и оставлял команду в игре.

Перед третьем периодом мы внесли корректировки, поменяли сочетания, нашли нужные слова. Игроки хорошо это восприняли, проявили характер, и команды, по сути, "поменялись местами". Теперь уже у нас стало многое получаться, мы контролировали шайбу, а быстрый гол придал уверенности в победе", - цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей Спартак Москва

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