Генеральный директор "Барыса" Борис Иванищев высказался о задачах команды на предстоящий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт КХЛ.
В минувшем сезоне клуб из Астаны не смог попасть в плей-офф КХЛ, заняв последнее, 12-е место в Восточной конференции.
"Мы поменяли всех легионеров, пригласили более опытных ребят, которые играли в НХЛ, поменяли вратаря с Паскуале на Маттссона - у нас будет схема "1+6" по игрокам из дальнего зарубежья.
После двух неудачных сезонов сейчас мы не рассматриваем никакую другую задачу кроме как попасть в плей-офф и пройти там как можно дальше. Мы внесли изменения в состав, сменили тренерский штаб. Считаю, у команды будет больше возможностей для достижения цели в грядущем сезон", - приводятся слова Иванищева на сайте лиги.
Напомним, в межсезонье "Барыс" назначил нового главного тренера, которым стал Дэвид Немировски.
Также астанчане объявили о переходе канадского форварда Уэйда Эллисона, шведского вратаря Юхана Маттссона, американского нападающего Коннора Джеффри Смита, канадского защитника Натана Болье, казахстанского форварда Всеволода Логвина, российского нападающего Дамира Жафярова и российского оборонца Никиты Камалова.
Новый сезон астанчане начнут домашним матчем против "Нефтехимика", который пройдет 4 сентября.