Генеральный директор "Барыса" Борис Иванищев высказался о задачах команды на предстоящий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт КХЛ.

В минувшем сезоне клуб из Астаны не смог попасть в плей-офф КХЛ, заняв последнее, 12-е место в Восточной конференции.

"Мы поменяли всех легионеров, пригласили более опытных ребят, которые играли в НХЛ, поменяли вратаря с Паскуале на Маттссона - у нас будет схема "1+6" по игрокам из дальнего зарубежья.

После двух неудачных сезонов сейчас мы не рассматриваем никакую другую задачу кроме как попасть в плей-офф и пройти там как можно дальше. Мы внесли изменения в состав, сменили тренерский штаб. Считаю, у команды будет больше возможностей для достижения цели в грядущем сезон", - приводятся слова Иванищева на сайте лиги.