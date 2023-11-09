Генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин высказался о заключении контракта с Энтони Камара. Последним клубом канадского форварда был нижнекамский "Нефтехимик", сообщают Vesti.kz.

С ним заключено одностороннее соглашение до 30 апреля 2024 года.

"В прошлом сезоне Камара был одним из лидеров "Нефтехимика", много играл в большинстве. Мы считаем, что Энтони сможет усилить атакующую линию нашей команды и добавить тренерскому штабу опций при формировании спецбригад", - приводит слова Болякина пресс-служба столичного клуба.

Напомним, следующий матч в КХЛ "Барыс" проведет на своем льду с пекинским "Куньлунем" 10 ноября.