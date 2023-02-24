В "Барысе" отреагировали на провальный сезон в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 22:08
©ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" поражением от ярославского "Локомотива" завершил сезон в Континентальной хоккейной лиге-2022/2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу российской команды.

После игры пресс-служба астанчан лаконично подвела итоги провального сезона:

"Новый сезон через 189 дней".

"Барыс" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл в 68 матчах.

Ранее известный казахстанский комментатор Александр Олейник озвучил причины столь неудачного сезона для "Барыса".

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Метки:
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