Убийственное оружие "Барыса". Как команда Михайлиса наказывает соперников в КХЛ

Результативная серия вернула клуб в зону Кубка Гагарина.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 15:41

В декабре казахстанский "Барыс" забил семь голов в большинстве, реализовав численное преимущество во всех играх месяца в Континентальной хоккейной лигe (КХЛ). Показатель реализации поднялся почти до 20 процентов. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса забили 24 гола в 122 шансах на реализацию большинства. То есть забивают гол в каждой пятой попытке - около 19,7 процента. Это 15-е место в лиге, а лидирует по важному показателю московское "Динамо" с результатом 24,4 процента (32 гола в 131 попытке).

Три раза за декабрь в большинстве у "Барыса отличился Мэтт Фрэттин, забросивший все свои шайбы сезона в неравных составах: четыре раза в большинстве и один раз в меньшинстве. Еще дважды забил Роман Старченко, у которого шайб в большинстве стало четыре. Есть голы у Якоба Лильи (три в большинстве в сезоне) и Фила Варона (две шайбы).

1 декабря

"Барыс" - "Сочи" - 2:0

Голы в большинстве: Роман Старченко и Якоб Лилья.

4 декабря

"Барыс" - "Локомотив" - 3:1

Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.

6 декабря

"Барыс" - "Витязь" - 3:2 Б

Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.

11 декабря

"Барыс" - "Торпедо" - 2:3

Голы в большинстве: Фил Варон.

13 декабря

"Трактор" - "Барыс" - 2:4

Голы в большинстве: Роман Старченко и Мэтт Фрэттин.



Результативная реализация большинства помогла столичному клубу выиграть несколько матчей подряд, улучшив позицию в конференции. Тренерскому штабу удалось найти совместимые сочетания для игры в неравных составах, что сделало этот компонент "Барыса" убийственным оружием, которое помогает переламывать матчи. 

"Капитан в деле!". Казахстанский форвард выдал огненный отрезок и затащил "Барыс" в зону плей-офф КХЛ

Добавим, что "Барыс" обыграл в Челябинске "Трактор" и вернулся в зону плей-офф КХЛ. Одной из ключевых фигур успешной серии игр стал форвард Роман Старченко, который в декабре набрал шесть очков. Следующую встречу казахстанцы снова проведут на выезде: 19 декабря сыграют с китайским "Куньлунем".

"Барыс" обыграл "Трактор" и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ

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