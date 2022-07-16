"Троллит Скабелку". "Барыс" подкололи за подписание форварда

Хоккейный клуб "Барыс" заключил пробный контракт с казахстанцем Батырланом Муратовым, а телеграм-канал "Держи передачу" прокомментировал это решение, передает корреспондент Vesti.kz.

Форвард подписал краткосрочный контракт, а источник оценил значимость игрока для Андрея Скабелки, который в КХЛ провел 11 игр.

"Лучше посмотрите, как руководство "Барыса" троллит Скабелку", - написал автор канала.

Добавим, ранее казахстанцы совершили еще один трансфер, а регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября.

"Барыс" объявил о подписании казахстанского нападающего

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