"Барыс" подписал американского бомбардира

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении контракта с Энтони Луисом, сообщает пресс-служба.

Одностороннее соглашение с 27-летним американским форвардом рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

"Луис имеет богатый опыт выступления в различных лигах Северной Америки. На заре своей карьеры Энтони входил в состав юниорской и молодежной сборных США. В 2013 году хоккеист был задрафтован "Чикаго".

Последние 6 лет нападающий провел в АХЛ. В прошедшем сезоне он выступал за фарм-клуб "Далласа" "Техас Старс". За 66 матчей регулярного чемпионата Луис заработал 55 (24+31) баллов и стал лучшим бомбардиром своей команды", - пишет источник.

Ранее были подписаны еще пару игроков и объявлен тренерский штаб, а сезон в КХЛ стартует 1 сентября.

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