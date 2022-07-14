"Барыс" представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" представил тренерский штаб основной команды, которые будут помогать Андрею Скабелке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября, а тренерский штаб вошли следующие специалисты:
Игорь Матушкин – ассистент главного тренера;
Федор Полищук – тренер нападающих;
Владимир Копать – тренер защитников;
Александр Шимин – тренер вратарей;
Кирилл Легчаков – тренер по ОФП;
Ерлан Сагымбаев – тренер по развитию игроков;
Сергей Тамбулов – видео-тренер.
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Ранее "Барыс" объявил о подписании игроков, а в августе казахстанский клуб сыграет в двух турнирах.
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