Тренер "Трактора" озвучил причины поражения от "Барыса" в КХЛ

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин прокомментировал итог встречи с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Матч проходил в Челябинске и завершился со счетом 4:2 в пользу казахстанского клуба.



"К сожалению, не получилось провести встречу так, как хотели. Подвела игровая дисциплина, хватали ненужные удаления. Будем смотреть, разбирать эти моменты. Тем не менее все старались. У команды непростой график, не хватает свежести, концентрации в завершении атак. Сергей Калинин поехал на МРТ, когда его сделаем - узнаем, получил ли он травму. Почему не поменяли вратаря Романа Вилла? Мы всегда верим в своих ребят. Не совсем так, как хотелось бы, сыграли в обороне. Даже не думали менять Романа. Конечно, отсутствие Романа Манухова - потеря. Но оборона - это не только игра защитников, но и всей пятерки. Есть недочеты, которые постараемся в паузу устранить. У команды не очень хорошая серия. Сказывается усталость, нагрузка идет на одних и тех же игроков. Сейчас будет перерыв, появится возможность восстановить ребят и подготовиться к следующим матчам. На трансферном рынке работа ведется. Как только кандидаты появятся, постараемся усилиться. Пока фамилии назвать не могу", - приводит его слова сайт КХЛ.



После этой игры "Барыс" набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде с пекинским "Куньлунем" 19 декабря.