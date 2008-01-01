Тренер "Торпедо" назвал причины поражения от "Барыса"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Дэвид Немировски назвал причины поражения от казахстанского "Барыса" (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

- Тяжелая игра, соперник был хорош. Не лучшая наша игра, но проявили характер, сравняли счет и перевели в овертайм. Там, к сожалению, проиграли. Видно было, что по движению мы уступали, у нас много ребят после болезни, давно не тренировались, им было сегодня тяжело, - сказал Немировски.

Ранее итог матча подвел его коллега Юрий Михайлис. Наставник "Барыса" остался доволен игрой подопечных, а также назвал ключевой момент.

Для "Барыса" это победа стала третьей кряду, команда с 39 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. "Торпедо" (41) идет седьмым на "Востоке".