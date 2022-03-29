Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча Кубка Гагарина с "Авангардом" критично отреагировал на вопрос журналиста, проведя аналогию с игрой хоккеиста омского клуба и сборной Казахстана Виктора Сведберга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эпизод произошел после шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором "Авангард" в Балашихе одержал победу со счетом 5:1.

Представитель СМИ напомнил Воробьеву слова, сказанные им после первой игры о том, что тренер омского клуба Боб Хартли давал задание своим игрокам валяться и спросил у наставника "Авангарда", не давал ли он подобного задания своим хоккеистам.

"Вы откуда? - спросил Воробьев. "Из Омска", - ответил журналист. "Следующий вопрос. А кто у нас валялся? Сведберг у вас валялся, которого мы до этого остановили. Кто у нас валялся? Наши игроки? Покажите мне хоть одного. Кто у нас валялся? Кто?! Нет ответа? Спасибо, следующий вопрос", - отреагировал Воробьев.

Счет в этой серии стал 3:3. Решающий матч пройдет 30 марта в Магнитогорске.

Напомним, что в первом круге магнитогорцы выбили из борьбы "Барыс" (4:1).