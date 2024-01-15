Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Олег Болякин прокомментировал исход встречи регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщают Vesti.kz.

Матч в Астане завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

- К сожалению, сегодня мы проиграли. Создали достаточно моментов, чтобы забить, даже не один гол, а два. Соперник наказал нас за наши ошибки. К сожалению, мы их оборону не смогли вскрыть. А так к ребятам претензий нет, у нас лазарет пополняется каждый день. Сейчас Аркадий Шестаков травму получил, увезли на скорой. У нас позавчера травму получил Асетов. Оберг не играл две недели, ЛаБейт в лазарете, Старченко в лазарете, Муратов. Те игроки, которые дали бы энергию и мастерство, но, к сожалению, их нет. Хотя, молодежь наша хорошо и правильно отыграла, создавала моменты. Парни все равно бились, но, к сожалению, мастерства не хватило реализовать те моменты, которые были.

- При травме Паскуалене планируете ли возвращать Никиту Бояркина?

- Планируем. К сожалению, ребята из "Номада" приезжают только завтра. У них длинный путь. Достаточно там игроков, которые сейчас вольются к нам. Нам было необходимо выиграть Континентальный Кубок, потому что мы должны были доказать, что наш чемпионат Казахстана движется в правильном направлении. Ребята поехали, свою задачу выполнили. Мы отправили семь человек: Кайыржан, Гайтамиров, Мусоров, Борисевич, Рахманов. Я думаю, что им необходимо время для адаптации. Все-таки разные часовые пояса, дорога, там парни три тяжелые игры сыграли. За определенное время скорректируем состав.

- При счете 3:0 не было ли мысли поменять вратаря на шестого полевого?

- Для того, чтобы менять, нужно иметь полноценных четыре звена. Мы отыграли концовку в меньшинстве, и эти ребята, которые играли в меньшинстве, отыграли в пять нападающих, получили большую нагрузку. Естественно, свежести не хватало. Ты понимаешь и видишь, смогут ли они это сделать или не смогут. Я точно понимал, что это будет нерационально и неэффективно.

У "Барыса" после этого матча серия из четырех поражений подряд. Астанчане ранее уступили в играх с казанским "Ак Барсом" (0:1 Б), уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:5) и челябинским "Трактором" (1:5).

В следующей встрече "Барыс" 16 января примет в Астане "Салават Юлаев".