Тренер "Барыса" назвал причины второго поражения подряд в КХЛ

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Сегодня 07:19
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Главный тренер казахстанского "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал игру против нижегородского "Торпедо" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

"Долгое время мы справлялись, но индивидуальные ошибки не дают двигаться вперед. Были и системные ошибки, но больше, конечно, индивидуальных - которые и привели к поражению. Вместо того, чтобы забивать еще, мы небрежно сыграли в зоне обороны и не помогли Никите Бояркину, который сражался весь матч и заслужил другой результат", - приводит слова Скабелки пресс-служба столичного клуба.

Благодаря этой победе торпедовцы набрали 19 очков и поднялись с шестого места на третье в таблице Западной конференции, а астанчане, несмотря на второе поражение подряд, остались с 15 очками на шестой строчке на "Востоке". 

Следующий матч "Барыс" проведет против "Ак Барса" 8 октября в Казани.

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Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ

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