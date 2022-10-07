Главный тренер казахстанского "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал игру против нижегородского "Торпедо" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

"Долгое время мы справлялись, но индивидуальные ошибки не дают двигаться вперед. Были и системные ошибки, но больше, конечно, индивидуальных - которые и привели к поражению. Вместо того, чтобы забивать еще, мы небрежно сыграли в зоне обороны и не помогли Никите Бояркину, который сражался весь матч и заслужил другой результат", - приводит слова Скабелки пресс-служба столичного клуба.

Благодаря этой победе торпедовцы набрали 19 очков и поднялись с шестого места на третье в таблице Западной конференции, а астанчане, несмотря на второе поражение подряд, остались с 15 очками на шестой строчке на "Востоке".

Следующий матч "Барыс" проведет против "Ак Барса" 8 октября в Казани.