Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис поделился эмоциями от победы над "Металлургом" во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.

"Барыс" вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии с "Металлургом"

"Хорошая игра получилась, жесткая, много силовой борьбы. Видно было, что команда настроена по-боевому. Это было заметно как в раздевалке, так и на площадке. Ортио после травмы здорово отыграл. Благодаря ему и всей команде сегодня мы добыли эту победу. Спасибо парням за самоотдачу, за стремление, за волю к победе, за характер. Молодцы!" - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что в первой игре "Магнитка" победила - 7:4. В столице Казахстана команды сыграют 6 и 8 марта. Серия, в которой счет стал 1-1, продлится до четырех побед.