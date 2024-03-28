Трехкратный обладатель Кубка Гагарина уволил тренера и назначил нового

В хоккейном клубе ЦСКА из Москвы сменился главный тренер. По итогам заседания наблюдательного совета было принято решение не продлевать контракт с действующим главным тренером армейцев Сергеем Федоровым, который истекает 30 апреля 2024 года, передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба ЦСКА, начиная с сезона-2024/25 клуб возглавит другой российский тренер Илья Воробьев.

Воробьев профессионально выступал в качестве игрока в российском и европейском чемпионатах. Свою тренерскую карьеру начинал в 2011 году. На клубном уровне тренировал магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. Дважды выигрывал Кубок Гагарина с "Металлургом": в 2014 году в качестве помощника главного тренера, в 2016-м - в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира.

Помимо этого, он работал в сборной России. В 2018 году Воробьев выиграл Олимпийские игры, будучи членом штаба сборной, а в 2019 году завоевал бронзовые медали чемпионата мира в качестве главного тренера.

В 2018 году был награжден Орденом Дружбы.

ЦСКА - трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2018/2019, 2021/2022, 2022/2023).