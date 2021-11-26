Топ-трансферы для "Барыса". Легионеры принесли первые очки в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" подписал двух новых легионеров, и они повысили шансы команды на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О главных трансферах сезона - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб сумел укрепить проблемные позиции, подписав еще пару крепких легионеров. Они сразу включились в игру и помогли "Барысу" выиграть три встречи подряд. Эти трансферы уже можно отнести к топовым.

1. Линден Вей

30-летний центральный форвард напомнил, каким должен быть лидер ударного звена. Легионер оказался лишним в СКА, но в "Барысе" ему подобрали серьезную роль. Форварду потребовалось пару матчей, чтобы адаптироваться, а в двух последних матчах его результативные действия принесли команде победы.

2. Томаш Юрчо

Словацкий нападающий еще не забил сам, но очень быстр и техничен. Будут голы? В дуэте с Веем они уже начали показывать результативный хоккей, а голевые броски от дебютанта - дело времени. 28-летний Юрчо умеет быть продуктивным, а это самое главное для "Барыса", который несколько раз уже промазал с новобранцами.

3. Джо Морроу

Еще один канадский легионер, который неплохо вписался в состав казахстанской команды. По результативности он уступает шведским защитникам, перебравшимся в Казахстан в межсезонье, но добавил "Барысу" в мощи и агрессии. А пара его голевых щелчков - украшение сезона.

Четыре матча для спасения "Барыса". Как казахстанцы могут ворваться в зону плей-офф КХЛ

Напомним, до завершения домашней серии столичный клуб сыграет еще два матча - с "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря). В "Барысе" сделали заявление об отсутствии в составе капитана команды Даррена Дица.

Юрий Михайлис разбудил "Барыс". Игроки спасли тренера от увольнения и гнева болельщиков