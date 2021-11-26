Четыре матча для спасения "Барыса". Как казахстанцы могут ворваться в зону плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вернулся в борьбу за плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграв в трех матчах подряд. В декабре состоятся еще несколько игр, которые могут вернуть столичную команду в топ-8. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса вышли на трехматчевую победную серию, а в следующем матче сыграют с аутсайдерами Западной конференции - подмосковным "Витязем". Если казахстанцы сохранят настрой, то вполне могут отнять очки у россиян, которым они тоже очень нужны, но "Барыс" играет дома.

Сложнее должна сложиться встреча с московским "Динамо", второй командой на "Западе". Что же касается ключевых встреч на текущем отрезке турнира для "Барыса", то они состоятся 4 и 12 декабря: сначала "Барыс" в Нижнекамске сыграет с "Нефтехимиком", а через неделю примет прямых конкурентов на своем льду.

Присутствует бонус - пять последних очных встреч соперников оставались за казахстанской командой. Есть у "Барыса" и два матча против "Автомобилиста": конкуренты сыграют 21 и 27 декабря. В начале сезоны команды уже играли между собой - победный гол в овертайме забил Якоб Лилья (5:4 ОТ).

Предположим, что именно эти четыре матча с учетом примерного равенства по набранным очкам в других играх, станут решающими в борьбе за места среди лучших команд конференции. "Барысу" вполне по силам вернуться в топ-8, если в принципиальных встречах будет достигнут положительный результат.

Нижняя часть таблицы Восточной конференции КХЛ

6. "Сибирь" - 34 очка (32 матча)

7. "Нефтехимик" - 34 очка (32 матча)

8. "Автомобилист" - 31 очко (32 матча)

9. "Барыс" - 30 очков (32 матча)

10. "Амур" - 29 очков (33 матча)

11. "Куньлунь" - 19 очков (32 матча)

12. "Адмирал" - 19 очков (32 очка)

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Напомним, до завершения домашней серии столичный клуб сыграет еще два матча - "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря). В "Барысе" сделали заявление об отсутствии в составе капитана команды Даррена Дица.

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