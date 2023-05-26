Топ-клуб клуб КХЛ подписал лучшего снайпера сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 15:09
©instagram.com/kazakhstanhockey/

ХК "Металлург" (Магнитогорск) представил нападающего сборной Казахстана по хоккею Максима Мухаметова в качестве игрока клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт "Металлурга" с 24-летним казахстанским нападающим подписан контракт на один год. В составе магнитогорского клуба Мухаметов будет играть под номером 23.

На чемпионате мира, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) 24-летний воспитанник Усть-Каменогорска стал лучшим снайпером в составе сборной Казахстана. В семи матчах форвард забросил три шайбы.

В прошлом сезоне Мухаметов выступал за "Номад". В рамках регулярного чемпионата Казахстана он провел 37 матчей и набрал 39 очков (19+20), а в 17 играх плей-офф смог записать на свой счет 20 результативных баллов (8+12).

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею Металлург КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:09
КХЛ
Топ-клуб клуб КХЛ подписал лучшего снайпера сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 20:28
КХЛ
Чемпион в составе "Авангарда" умер от сердечного приступа
Вчера , 13:57
КХЛ
Стала известна зарплата Эдди Паскуале в "Барысе"
Вчера , 08:54
КХЛ
Эдди Паскуале вернется в "Барыс"
19 мая, 21:29
КХЛ
Объявился неожиданный претендент на форварда сборной Казахстана
19 мая, 18:06
КХЛ
"Казахи - хитрые люди". В России высказались о ситуации с отказниками сборной Казахстана по хоккею
19 мая, 16:36
КХЛ
Экс-тренер "Барыса" нашел работу в КХЛ
19 мая, 14:13
КХЛ
В КХЛ с участием "Барыса" изменили формат плей-офф. Подробности
19 мая, 09:23
КХЛ
Легенда "Барыса" включен в символическую сборную КХЛ за 15 лет
18 мая, 19:21
КХЛ
В КХЛ собрались разобраться с гражданством экс-игроков сборной Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»