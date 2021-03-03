Казахстанский клуб "Барыс" не только впервые в истории своего участия в Кубке Гагарина пропустил семь голов, но и ранее не участвовал в матчах с 11 забитыми голами. Некоторые моменты первой дуэли подопечных Юрия Михайлиса с магнитогорским "Металлургом" - в материале корреспондента Vesti.kz.

В стартовой игре серии Кубка Гагарина против российской команды "Барыс" проиграл со счетом 4:7 и обновил рекорд. Наивысший результат был в сезоне-2012/2013, когда столичный клуб встречался с челябинским "Трактором". Игры получились тогда очень результативными, а в самом продуктивном команды забили девять голов - 3:6.

Еще несколько раз "Барыс" участвовал во встречах с восемью голами в основное время, а девятая шайба забивалась в дополнительное время. Ни разу прежде в турнире столичный клуб не пропускал семь голов: по шесть шайб "Барысу" забивал не только "Трактор", но и казанский "Ак Барс".

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Добавим, что противостояние "Барыса" с "Металлургом" продолжится завтра, 4 марта, когда команды снова встретятся в Магнитогорске. 6 и 8 марта соперники переберутся в Нур-Султан, где продолжится серия до четырех побед.

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