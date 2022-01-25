Матчи команд и личная статистика хоккеистов, сыгранные после отметки в 45 игр в регулярном матче КХЛ, аннулируются, сообщает "Спорт-Экспресс". "Барыс" тоже сыграл пару лишних игр.

Российское издание заявляет, что переигравшие клубы и их игроки могут пострадать, дополняя ранее появившуюся информацию. Также определена команда, вокруг которой будет строиться определение участников плей-офф.

"Известны подробности двух вариантов продолжения или завершения регулярного чемпионата КХЛ.

Первый вариант - доигровка оставшихся матчей, запланированных календарем после окончания Олимпиады, и определение мест в таблице по проценту набранных очков. В таком случае клубы проведут еще по три встречи.

Второй - всем командам засчитываются 45 игр, сыгранных в регулярке (по минимальному количеству игр, проведенных одной командой - "Автомобилистом"). Остальные матчи и личная статистика хоккеистов, сыгранные командами после отметки в 45 игр, аннулируются", - информирует "С-Э".

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