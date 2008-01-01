Не сыгравший в НХЛ новичок из Финляндии. Кого подписал "Барыс" для выхода в Кубок Гагарина

Защитник сборной Финляндии Алекс Линтуниеми стал еще одним новичком "Барыса" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 25-летний игрок должен стать важной фигурой в команде Юрия Михайлиса, но приехал в Нур-Султан из аутсайдера домашней лиги. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



192-сантиметровый Линтуниеми заменит в столичной команде другого рослого защитника - Виктора Сведберга. Шведский гигант не только набрал восемь (3+5) очков в новом сезоне, но и был очень полезен в обороне - 17 силовых приемов и 49 заблокированных бросков. Предположим, что примерно так же будет играть и финский новобранец.



В 2014 году Линтуниеми задрафтовал "Лос Анджелес Кингс" из НХЛ, но за "королей" защитник ни одного матча не провел. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира выступал в АХЛ, где за пять неполных сезонов набрал 62 (8+54) очка. Нет сильной статистики у игрока и в последних двух сезонах в Финляндии: десять (3+7) очков в 44 матчах.



Так зачем же финский новобранец "Барысу", если в резерве есть защитники, которые могут выйти на лед? Скорее всего, замена точечная. Травмированный Сведберг делал тот объем работы, который не под силу другим защитникам "Барыса". Все-таки двухметровый швед был игроком топ-4 в обороне, а ждать его восстановления у казахстанской команды не было возможности. Но сможет ли Линтуниеми компенсировать потерю Сведберга?







Его статистика в атаке не впечатляет, но он защитник. За полсезона Алекс вполне может набрать себе голевых передач, но вряд ли станет звездой в команде. Это игрок для черновой работы. Возможно, что "Барысу" исполнитель такого амплуа сейчас важнее, чем атакующий защитник, как Даррен Диц. Тренер Михайлис не раз говорил, что играть нужно просто, но надежно.



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Добавим, что очередной шаг для выхода в Кубок Гагарина казахстанский клуб сделает 11 декабря, когда на своем льду примет нижегородское "Торпедо". Клубы являются прямыми конкурентами за выход в плей-офф от Восточной конференции: "Барыс" идет девятым с 33 очками, а "Торпедо" - седьмым с 36 баллами.



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