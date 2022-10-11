Стартовало голосование болельщиков за игроков Матча звезд КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 11:39
©КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила голосование болельщиков за игроков, которые будут участвовать в Матче звезд, сообщают Vesti.kz.

Выбираются представители в команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева, которые встретятся в Мастер-шоу и звездном турнире три-на-три 10 и 11 декабря в Челябинске.

Отмечается, что впервые Мастер-шоу пройдет в два дня. В субботу, 10 декабря, состоится первая часть, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал. В конкурсах любители хоккея узнают, кто самый быстрый игрок Лиги, у кого самый сильный бросок, кто лучше всех исполняет буллиты и многое другое.

Голосование болельщиков продлится до 18 октября, после чего свой выбор сделают представители СМИ, аккредитованные на сезон-2022/23, а оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой.

Отдать свой голос можно по этой ссылке.

Напомним, что в дивизионе Чернышева выступает астанинский "Барыс".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:39
КХЛ
Стартовало голосование болельщиков за игроков Матча звезд КХЛ
Сегодня , 07:31
КХЛ
Прямая трансляция матча "Барыса" с аутсайдером Западной конференции КХЛ
Вчера , 21:42
КХЛ
Появилась реакция главного тренера на первую отставку в КХЛ
Вчера , 20:17
КХЛ
Конкурент "Барыса" решил судьбу главного тренера
Вчера , 16:20
КХЛ
"Барыс" сделал сообщение перед домашней серией в КХЛ
Вчера , 08:56
КХЛ
Следующий соперник "Барыса" одержал разгромную победу в КХЛ
9 октября, 00:45
КХЛ
"Барыс" показал победную раздевалку после матча с "Ак Барсом"
9 октября, 00:09
КХЛ
"Здесь нечего лукавить". Скабелка - о победе над "Ак Барсом"
8 октября, 23:54
КХЛ
Видеообзор победы "Барыса" над "Ак Барсом"
8 октября, 22:18
КХЛ
"Барыс" одержал героическую победу над "Ак Барсом"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»